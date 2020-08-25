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Половину Украины накроют дожди и грозы

Вторник, 25 августа 2020, 08:37

25 августа в Украине ожидается ухудшение погодных условий – на севере, западе и в центре страны пройдут дожди и грозы.

Источник: Укргидрометцентр

Дословно: "25 августа в большинстве западных, северных и центральных областей грозы, днем в западной части местами значительные дожди (I уровень опасности, желтый)". 

 

Также во вторник в Украине, кроме большинства западных, Житомирской, Сумской и Полтавской областей, будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Украинская правда

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Темы: погода
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