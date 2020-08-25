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Таран назвав основні завдання Міноборони

Вівторок, 25 серпня 2020, 10:51
Фото з Facebook Міноборони

Міністр оброни Андрій Таран назвав основні завдання Міноборони і запевнив, що вони будуть виконані у повному обсязі.

Джерело: сайт Міноборони з посиланням на міністра

Пряма мова: "Поставлені президентом – верховним головнокомандувачем Збройних Сил України Володимиром Зеленським першочергові завдання Міністерству оборони будуть виконані у повному обсязі".

Деталі: За словами Тарана, серед пріоритетних завдань Міноборони – подальше реформування ЗСУ, розвиток та посилення їх бойових спроможностей, імплементація стандартів НАТО на шляху подальшої інтеграції України до євроатлантичного простору.

А також забезпечення новітніми зразками озброєння та техніки військових підрозділів, передусім тих, які наразі виконують бойові завдання в районі проведення операції Об’єднаних сил.

Крім того, Таран зазначив, що не менш вагомим блоком завдань є посилення соціального захисту військових – створення гідних умов для проходження військової служби, забезпечення житлом, гідна оплата, безкоштовна освіта тощо.

Українська правда
Теми: Міноборониармія


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