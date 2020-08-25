Таран назвав основні завдання Міноборони

Министр обороны Андрей Таран назвал основные задачи Минобороны и заверил, что они будут выполнены в полном объеме.

Источник: сайт Минобороны со ссылкой на министра

Прямая речь: "Поставленные президентом – верховным главнокомандующим Вооруженных Сил Украины Владимиром Зеленским первоочередные задачи Министерству обороны будут выполнены в полном объеме".

Детали: По словам Тарана, среди приоритетных задач Минобороны – дальнейшее реформирование ВСУ, развитие и усиление их боевых возможностей, имплементация стандартов НАТО на пути дальнейшей интеграции Украины в евроатлантическое пространство.

А также обеспечение новейшими образцами вооружения и техники воинских подразделений, прежде всего тех, которые сейчас выполняют боевые задачи в районе проведения операции Объединенных сил.

Кроме того, Таран отметил, что не менее весомым блоком задач является усиление социальной защиты военнослужащих – создание достойных условий для прохождения военной службы, обеспечения жильем, достойная оплата, бесплатное образование и тому подобное.