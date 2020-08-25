У Чернівцях протестують проти "червоної" карантинної зони

У Чернівцях близько тисячі підприємців, рестораторів, працівників ТРЦ, магазинів, салонів краси тощо вийшли на мітинг проти "червоних" карантинних обмежень під будівлю міської ради.

Джерело: Укрінформ

Пряма мова голови профспілки Калинівського ринку Василя Шкробанця: "Ми вимагаємо, щоб нас не позбавляли наших конституційних прав, зокрема права на працю, на зайняття підприємницькою діяльністю. Нещодавно спілкувався із працівниками Центру зайнятості, вони сказали, що наразі не передбачена компенсація підприємцям, якщо нас знову закриють на карантин".

Деталі: За його словами, у зв’язку з цим 25 серпня усі підприємці Калинівського ринку приступили до роботи.

Люди тримають у руках плакати: "Чим Чернівці гірші за Тернопіль, Луцьк, Львів?", "Хто буде платити за наші рахунки?", "Ми не раби!", "Ми хочемо займатися спортом" тощо.

Повідомляється, що машини, які проїжджають біля Центральної площі, сигналять на підтримку протестувальників.

Що було раніше: На позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 20 серпня місто Чернівці віднесли до червоної карантинної зони.

Також до червоної зони потрапили: місто Коломия, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області; місто Самбір Львівської області; місто Біляївка Одеської області; міста Дубно та Острог, Костопільський, Радивилівський та Рівненський район Рівненської області; Заставнівський та Кіцманський район Чернівецької області.