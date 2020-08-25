Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Черновцах протестуют против "красной" карантинной зоны

Вторник, 25 августа 2020, 11:13
В Черновцах протестуют против красной карантинной зоны
Фото Укринформа

В Черновцах около тысячи предпринимателей, рестораторов, работников ТРЦ, магазинов, салонов красоты и т.д. вышли на митинг против "красных" карантинных ограничений под здание городского совета.

Источник: Укринформ

Прямая речь председателя профсоюза Калиновского рынка Василия Шкробанца: "Мы требуем, чтобы нас не лишали наших конституционных прав, в частности права на труд, на занятие предпринимательской деятельностью. Недавно общался с работниками Центра занятости, они сказали, что пока не предусмотрена компенсация предпринимателям, если нас снова закроют на карантин". 

 

Детали: По его словам, в связи с этим 25 августа все предприниматели Калиновского рынка приступили к работе.

Люди держат в руках плакаты: "Чем Черновцы хуже Тернополя, Луцка, Львова?", "Кто будет оплачивать наши счета?", "Мы не рабы!", "Мы хотим заниматься спортом" и другие. 

 

Сообщается, что машины, которые проезжают возле Центральной площади, сигналят в поддержку протестующих.

Что было раньше: На внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 20 августа город Черновцы отнесли к красной карантинной зоне. 

Также в красную зону попали город Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области; город Самбор Львовской области; город Беляевка Одесской области; города Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ровенский район Ровенской области; Заставненский и Кицманский район Черновицкой области.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Черновцыкоронавирускарантин
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Черновцы
В Черновцах обратились к Зеленскому из-за командования ТрО
СБУ разоблачила в госизмене жителя Буковины
Более 20 храмов УПЦ МП в Черновцах лишили земли
Последние новости
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
Все новости...
Реклама: