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В Черновцах протестуют против "красной" карантинной зоны

Вторник, 25 августа 2020, 11:13

В Черновцах около тысячи предпринимателей, рестораторов, работников ТРЦ, магазинов, салонов красоты и т.д. вышли на митинг против "красных" карантинных ограничений под здание городского совета.

Источник: Укринформ

Прямая речь председателя профсоюза Калиновского рынка Василия Шкробанца: "Мы требуем, чтобы нас не лишали наших конституционных прав, в частности права на труд, на занятие предпринимательской деятельностью. Недавно общался с работниками Центра занятости, они сказали, что пока не предусмотрена компенсация предпринимателям, если нас снова закроют на карантин". 

 

Детали: По его словам, в связи с этим 25 августа все предприниматели Калиновского рынка приступили к работе.

Люди держат в руках плакаты: "Чем Черновцы хуже Тернополя, Луцка, Львова?", "Кто будет оплачивать наши счета?", "Мы не рабы!", "Мы хотим заниматься спортом" и другие. 

 

Сообщается, что машины, которые проезжают возле Центральной площади, сигналят в поддержку протестующих.

Что было раньше: На внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 20 августа город Черновцы отнесли к красной карантинной зоне. 

Также в красную зону попали город Коломыя, Городенковский, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области; город Самбор Львовской области; город Беляевка Одесской области; города Дубно и Острог, Костопольский, Радивиловский и Ровенский район Ровенской области; Заставненский и Кицманский район Черновицкой области.

Темы: Черновцыкоронавирускарантин


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