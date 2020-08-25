Російський суд засудив відомого башкирського активіста до 9 років колонії

Центральний окружний військовий суд в російській Самарі 24 серпня засудив відомого башкирського активіста Айрата Дільмухаметова до дев’яти років колонії суворого режиму.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Йому також заборонено займатися діяльністю, пов’язаною з адмініструванням сайтів і розміщенням інформації на них протягом трьох років.

Дільмухаметова визнали винним у закликах до порушення територіальної цілісності Росії, пропаганді тероризму, публічних закликах до здійснення екстремістської діяльності і її фінансуванні.

Сторона обвинувачення стверджувала, що активіст у відеозверненні до опозиційного Форуму вільної Росії в інтернеті буцімто виступав із закликами "до створення нової федерації" і висловлював таку думку в ефірі радіостанції "Ехо Москви" в Уфі" у травні 2018 року.

Суд назвав "виправданням тероризму" виступи Дільмухаметова на захист засуджених членів релігійної організації "Хізб-ут-Тахрір", визнаної в Росії екстремістською і забороненої на її території.

Російська правозахисна органіщзація "Меморіал" в квітні 2019 року назвала Айрата Дільмухаметова політв’язням. Сам він вважає себе жертвою політичного переслідування.

Це вже третій обинувачувальний вирок для Дільмухаметова. У березні 2015 року Айрат Дільмухаметов був засуджений до трьох років позбавлення волі за звинуваченням в "публічних закликах до тероризму". Раніше, в 2011 році, Дільмухаметова засудили до позбавлення волі на шість років в колонії-поселенні за "публічні заклики до здійснення екстремістської діяльності".