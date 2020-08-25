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Российский суд приговорил известного башкирского активиста к 9 годам колонии

Вторник, 25 августа 2020, 11:19

Центральный окружной военный суд в российской Самаре 24 августа приговорил известного башкирского активиста Айрата Дильмухаметова к девяти годам колонии строгого режима.

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Ему также запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и размещением информации на них в течение трех лет.

Дильмухаметова признали виновным в призывах к нарушению территориальной целостности России, пропаганде терроризма, публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и ее финансировании.

Сторона обвинения утверждала, что активист в видеообращении к оппозиционному Форуму свободной России в интернете якобы выступал с призывами "к созданию новой федерации" и выражал такое мнение в эфире радиостанции "Эхо Москвы" в Уфе в мае 2018 года.

Суд назвал "оправданием терроризма" выступления Дильмухаметова в защиту осужденных членов религиозной организации "Хизб-ут-Тахрир", признанной в России экстремистской и запрещенной на ее территории.

Российская правозащитная органищзация "Мемориал" в апреле 2019 года назвала Айрата Дильмухаметова политзаключенным. Сам он считает себя жертвой политического преследования.

Это уже третий обвинительный приговор для Дильмухаметова. В марте 2015 года Айрат Дильмухаметов был приговорен к трем годам лишения свободы по обвинению в "публичных призывах к терроризму". Ранее, в 2011 году, Дильмухаметова приговорили к лишению свободы на шесть лет в колонии-поселении за "публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности".

Темы: Росcияправа человека


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