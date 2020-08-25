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"Репетицію осені" витіснить гребінь високого атмосферного тиску – синоптик

Вівторок, 25 серпня 2020, 12:19
фото: УП

У середу практично в усіх областях України прогнозують суху погоду з температурою повітря від 20 градусів тепла на заході та півночі країни до 30 градусів - на півдні та сході.

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко

Пряма мова: "26-го серпня гребінь високого атмосферного тиску витіснить оцю сьогоднішню репетицію осені, яка відбувається у західних та північних областях (а вночі ще й у центральних подощить), і організує практично в усіх областях України суху погоду.

Температура повітря у середу буде помірною на Заході та Півночі, +20+25 градусів.
А ось на Півдні, Сході та в більшості центральних областей (окрім Вінницької) буде дуже тепло, до спеки, +25+30 градусів".

Деталі: У Києві 26-го серпня без опадів. Температура повітря близько +23+24 градусів тепла.

 

За словами синоптика, потепліє вихідними, 29-30 серпня.

 

Українська правда
Теми: погодаУкраїна


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