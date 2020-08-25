Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

"Репетиция осени" вытеснит гребень высокого атмосферного давления – синоптик

Вторник, 25 августа 2020, 12:19
фото: УП

В среду практически во всех областях Украины прогнозируют сухую погоду с температурой воздуха от 20 градусов тепла на западе и севере страны до 30 градусов - на юге и востоке.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Прямая речь: "26-го августа гребень высокого атмосферного давления вытеснит эту сегодняшнюю репетицию осени, которая происходит в западных и северных областях (а ночью еще и в центральных будет дождь), и организует практически во всех областях Украины сухую погоду.

Температура воздуха в среду будет умеренной на западе и севере, +20+25 градусов. А вот на юге, востоке и в большинстве центральных областей (кроме Винницкой) будет очень тепло, ближе к жаре, +25+30 градусов".

Детали: В Киеве 26-го августа без осадков. Температура воздуха около +23+24 градусов тепла.

 

По словам синоптика, потеплеет на выходные, 29-30 августа.

 

Украинская правда
Темы: погодаУкраина


powered by lun.ua
Главное сегодня

Рада поддержала законопроект Зеленского о повышении "минималки"

фотоВ Черновцах протестуют против "красной" карантинной зоны

В администрации Трампа обвинили Верховную Раду во лжи в законопроекте о локализации

дополненоВ Украине за сутки 1658 новых случаев COVID-19 и 25 жертв

Меркель высказалась про отравление Навального

Ученые: Коронавирусом можно заразиться повторно

Все новости...
погода
В Киеве объявили штормовое предупреждение
Половину Украины накроют дожди и грозы
В ближайшие дни в Украине – сухая и жаркая погода
Последние новости
13:17
"Слуга народа" проведет съезд 30 августа
13:12
Коронавирусы могут вызвать перекрестный иммунитет – исследование украинских ученых
13:10
Грета Тунберг после годичного перерыва возвращается в школу
13:09
Глава Совета НБУ ожидает до конца года один транш МВФ
12:38
ЕС утвердит санкции по Беларуси на следующей неделе, Лукашенко в списке нет – СМИ
12:37
ВР приняла в первом чтении законопроект о портфельных госгарантиях
12:35
Правительство займется созданием большого герба Украины
12:19
карта"Репетиция осени" вытеснит гребень высокого атмосферного давления – синоптик
12:08
Рада поддержала законопроект Зеленского о повышении "минималки"
12:05
В Минздраве рассказали, как быть с медосмотрами для учеников и как их проходить
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!