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"Репетиция осени" вытеснит гребень высокого атмосферного давления – синоптик

Вторник, 25 августа 2020, 12:19
Репетиция осени вытеснит гребень высокого атмосферного давления – синоптик
фото: УП

В среду практически во всех областях Украины прогнозируют сухую погоду с температурой воздуха от 20 градусов тепла на западе и севере страны до 30 градусов - на юге и востоке.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Прямая речь: "26-го августа гребень высокого атмосферного давления вытеснит эту сегодняшнюю репетицию осени, которая происходит в западных и северных областях (а ночью еще и в центральных будет дождь), и организует практически во всех областях Украины сухую погоду.

Температура воздуха в среду будет умеренной на западе и севере, +20+25 градусов. А вот на юге, востоке и в большинстве центральных областей (кроме Винницкой) будет очень тепло, ближе к жаре, +25+30 градусов".

Детали: В Киеве 26-го августа без осадков. Температура воздуха около +23+24 градусов тепла.

 

По словам синоптика, потеплеет на выходные, 29-30 августа.

 

Украинская правда
Темы: погодаУкраина
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