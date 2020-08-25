"Репетиция осени" вытеснит гребень высокого атмосферного давления – синоптик

В среду практически во всех областях Украины прогнозируют сухую погоду с температурой воздуха от 20 градусов тепла на западе и севере страны до 30 градусов - на юге и востоке.

Источник: Facebook-страница синоптика Натальи Диденко

Прямая речь: "26-го августа гребень высокого атмосферного давления вытеснит эту сегодняшнюю репетицию осени, которая происходит в западных и северных областях (а ночью еще и в центральных будет дождь), и организует практически во всех областях Украины сухую погоду.

Температура воздуха в среду будет умеренной на западе и севере, +20+25 градусов. А вот на юге, востоке и в большинстве центральных областей (кроме Винницкой) будет очень тепло, ближе к жаре, +25+30 градусов".

Детали: В Киеве 26-го августа без осадков. Температура воздуха около +23+24 градусов тепла.

По словам синоптика, потеплеет на выходные, 29-30 августа.