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ЄС затвердить санкції щодо Білорусі наступного тижня, Лукашенка у списку немає – ЗМІ

Вівторок, 25 серпня 2020, 12:38
ЄС затвердить санкції щодо Білорусі наступного тижня, Лукашенка у списку немає – ЗМІ
Фото zpost.me

Санкційний список посадовців режиму Лукашенка, до яких застосують санкції ЄС, мають затвердити наступного тижня; самого Лукашенка у списку немає.

Як пише "Європейська правда", про це з посиланням на свої джерела повідомляє журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Санкції ЄС щодо Білорусі мають бути плюс-мінус погожені і готові наступного тижня. Поки виглядає так, що Лукашенка у списку не буде, але це ще може змінитися", - написав він.

Нагадаємо, 19 серпня на позачерговому саміті лідери ЄС домовилися про санкції проти Білорусі, які застосують до окремих посадовців режиму Лукашенка, причетних до репресій та фальсифікацій виборів. 

Також ЄС заявив, що не визнає результати президентських виборів у Білорусі, оголошених владою.

Міністерство закордонних справ Білорусі у відповідь закликало ЄС не запроваджувати санкції проти країни "у скрутний час" і дати їй "пройти етап дорослішання".

Читайте більше: "Від визнання до санкцій: як поділився світ у ставленні до "перемоги" Лукашенка".

Теми: ЄСБілорусьсанкції
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