ЄС затвердить санкції щодо Білорусі наступного тижня, Лукашенка у списку немає – ЗМІ

Санкційний список посадовців режиму Лукашенка, до яких застосують санкції ЄС, мають затвердити наступного тижня; самого Лукашенка у списку немає.

Як пише "Європейська правда", про це з посиланням на свої джерела повідомляє журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Санкції ЄС щодо Білорусі мають бути плюс-мінус погожені і готові наступного тижня. Поки виглядає так, що Лукашенка у списку не буде, але це ще може змінитися", - написав він.

the EU sanctions on #Belarus should be +/- agreed and ready next week. so far it looks like #Lukashenko won't be listed but it can still change — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) August 25, 2020

Нагадаємо, 19 серпня на позачерговому саміті лідери ЄС домовилися про санкції проти Білорусі, які застосують до окремих посадовців режиму Лукашенка, причетних до репресій та фальсифікацій виборів.

Також ЄС заявив, що не визнає результати президентських виборів у Білорусі, оголошених владою.

Міністерство закордонних справ Білорусі у відповідь закликало ЄС не запроваджувати санкції проти країни "у скрутний час" і дати їй "пройти етап дорослішання".

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