ЄС затвердить санкції щодо Білорусі наступного тижня, Лукашенка у списку немає – ЗМІ

Санкційний список посадовців режиму Лукашенка, до яких застосують санкції ЄС, мають затвердити наступного тижня; самого Лукашенка у списку немає.

Як пише "Європейська правда", про це з посиланням на свої джерела повідомляє журналіст "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

"Санкції ЄС щодо Білорусі мають бути плюс-мінус погожені і готові наступного тижня. Поки виглядає так, що Лукашенка у списку не буде, але це ще може змінитися", - написав він.

