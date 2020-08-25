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ЕС утвердит санкции по Беларуси на следующей неделе, Лукашенко в списке нет – СМИ

Вторник, 25 августа 2020, 12:38
ЕС утвердит санкции по Беларуси на следующей неделе, Лукашенко в списке нет – СМИ
Фото zpost.me

Санкционный список должностных лиц режима Лукашенко, к которым применят санкции ЕС, должны утвердить на следующей неделе; самого Лукашенко в списке нет.

Как пишет "Европейская правда", об этом со ссылкой на свои источники сообщает журналист "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

"Санкции ЕС в отношении Беларуси должны быть плюс-минус согласованы и готовы на следующей неделе. Пока выглядит так, что Лукашенко в списке не будет, но это еще может измениться", - написал он.

Напомним, 19 августа на внеочередном саммите лидеры ЕС договорились о санкциях против Беларуси, которые применят к отдельным должностным лицам режима Лукашенко, причастным к репрессиям и фальсификациям выборов.

Также ЕС заявил, что не признает результаты президентских выборов в Беларуси, объявленных властями.

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Темы: ЕСБеларусьсанкции
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