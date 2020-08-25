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Рада схвалила позику у 600 млн євро від Євросоюзу в обмін на реформи

Вівторок, 25 серпня 2020, 13:36

Верховна Рада у вівторок, 25 серпня, схвалила умови, за яких Україна отримає від Євросоюзу транш макрофінансової допомоги на суму 600 млн євро. 

За схвалення відповідного меморандуму та кредитної угоди з ЄС у вівторок проголосували 248 народних депутатів, повідомляє кореспондент "Європейської правди". 

Як відомо, Україна та ЄС 23 липня офіційно схвалили домовленість про макрофінансову допомогу - кредит на суму 1,2 млрд євро. 

Половину коштів Брюссель погодився перерахувати відразу, а от для отримання наступних 600 млн Україна має провести низку реформ. У вівторок ВР погодила визначені умови для отримання позики. 

Як повідомляла "ЄвроПравда", серед іншого, Україна зобов’язалась здійснити повне перезавантаження Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Крім того, у судовій системі має бути створена Комісія з питань доброчесності та етики, завданням якої є перезавантаження Вищої ради правосуддя. 

Про повний перелік умов читайте у статті: Реформи ціною 600 млн євро: що пообіцяв у Брюсселі прем’єр Денис Шмигаль

Раніше у Єврокомісії прогнозували, що Київ може виконати вимоги отримання 600 млн євро вже до кінця року.

Теми: Верховна РадаЄСгроші


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