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Рада одобрила заем в 600 млн евро от Евросоюза в обмен на реформы

Вторник, 25 августа 2020, 13:36
Рада одобрила заем в 600 млн евро от Евросоюза в обмен на реформы

Верховная рада во вторник, 25 августа, одобрила условия, при которых Украина получит от Евросоюза макрофинансовую помощь объемом 600 млн евро.

За принятие соответствующего меморандума и кредитного соглашения с ЕС во вторник проголосовали 248 народных депутатов, сообщает корреспондент "Европейской правды".

Как известно, Украина и ЕС 23 июля официально одобрили соглашение о макрофинансовой помощи - кредит на сумму 1,2 млрд евро.

Половину средств Брюссель согласился перечислить сразу, а вот для получения следующих 600 млн Украина должна провести ряд реформ. Во вторник ВР согласовала определенные условия для получения займа.

Как сообщала ЕвроПравда, среди прочего, Украина обязалась осуществить полную перезагрузку Высшей квалификационной комиссии судей. Кроме того, в судебной системе должна быть создана Комиссия по вопросам добропорядочности и этики, задачей которой является перезагрузка Высшего совета правосудия.

О полном перечне условий читайте в статье: Реформы ценой 600 млн евро: что пообещал в Брюсселе премьер Денис Шмыгаль.

Ранее в Еврокомиссии прогнозировали, что Киев может выполнить требования получения 600 млн евро уже к концу года.

Темы: Верховная РадаЕСденьги
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