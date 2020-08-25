Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Разумков розповів, як Рада буде працювати далі в умовах пандемії коронавірусу

Вівторок, 25 серпня 2020, 14:14
Разумков розповів, як Рада буде працювати далі в умовах пандемії коронавірусу

Спікер Дмитро Разумков не вважає доцільним проведення обов’язкового тестування на коронавірус серед народних депутатів, нардепи продовжать працювати в рамках нинішніх карантинних обмежень.

Джерело: спікер Дмитро Разумков на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів.

Пряма мова: "Проходять регулярно заходи, пов’язані з покращенням епідеміологічної ситуації: дезінфекція (в залі, в кулуарах), масковий режим, дезінфектори по Верховній Раді. Ми скоріше за все будемо продовжувати (працювати) в режимі з 10.00 до 15 години, бо так легше приводити епідеміологічну ситуацію до норми.

Якщо люди хворіють, ми проводимо дослідження і розслідування: виявити тих, з ким людина контактувала, в кого теж можуть виявити захворювання. Практика показує, що це достатньо ефективно працює.

Якщо ми говоримо про загальне тестування, я не думаю, що це ефективно і правильно. Тим більш, якщо ми говоримо, що в людини може не бути симптомів, то і тест може не все показати. Якщо це необхідно, керівництво і апарат Верховної Ради до цього долучається".

Деталі: За даними Разумкова, наразі на коронавірус хворіють двоє нардепів, одна з них – лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко.

Валентина Романенко, УП
Теми: Верховна Радакарантинкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
Верховна Рада
У Раді пропонують відновити фінансове звітування партій
Комітет Ради рекомендує Комісії зі стандартів мови звільнитися "через дискредитацію держави"
Нардепка Плачкова склала мандат: у Раді новий "рекорд"
Останні новини
23:54
Лідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня, тривога шириться по країні – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
Усі новини...
Реклама: