Разумков розповів, як Рада буде працювати далі в умовах пандемії коронавірусу

Спікер Дмитро Разумков не вважає доцільним проведення обов’язкового тестування на коронавірус серед народних депутатів, нардепи продовжать працювати в рамках нинішніх карантинних обмежень.

Джерело: спікер Дмитро Разумков на брифінгу, відповідаючи на запитання журналістів.

Пряма мова: "Проходять регулярно заходи, пов’язані з покращенням епідеміологічної ситуації: дезінфекція (в залі, в кулуарах), масковий режим, дезінфектори по Верховній Раді. Ми скоріше за все будемо продовжувати (працювати) в режимі з 10.00 до 15 години, бо так легше приводити епідеміологічну ситуацію до норми.

Якщо люди хворіють, ми проводимо дослідження і розслідування: виявити тих, з ким людина контактувала, в кого теж можуть виявити захворювання. Практика показує, що це достатньо ефективно працює.

Якщо ми говоримо про загальне тестування, я не думаю, що це ефективно і правильно. Тим більш, якщо ми говоримо, що в людини може не бути симптомів, то і тест може не все показати. Якщо це необхідно, керівництво і апарат Верховної Ради до цього долучається".

Деталі: За даними Разумкова, наразі на коронавірус хворіють двоє нардепів, одна з них – лідерка фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко.