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Разумков рассказал, как Рада будет работать дальше в условиях пандемии коронавируса

Вторник, 25 августа 2020, 14:14

Спикер Дмитрий Разумков не считает целесообразным проведение обязательного тестирования на коронавирус среди народных депутатов, нардепы продолжат работать в нынешних рамках карантина.

Источник: спикер Дмитрий Разумков на брифинге, отвечая на вопросы журналистов.

Прямая речь: "Проходят регулярно мероприятия, связанные с улучшением эпидемиологической ситуации: дезинфекция (в зале, в кулуарах), масочный режим, дезинфекторы по Верховной Раде. Мы скорее всего будем продолжать (работать) в режиме с 10.00 до 15 часов, потому что так легче приводить эпидемиологическую ситуацию в норму.

Если люди болеют, мы проводим расследования: выявить тех, с кем человек контактировал, у кого тоже могут обнаружить заболевание. Практика показывает, что это достаточно эффективно работает.

Если мы говорим об общем тестировании, я не думаю, что это эффективно и правильно. Тем более, если мы говорим, что у человека может не быть симптомов, то и тест может не все показать. Если это необходимо, руководство и аппарат Верховной Рады к этому приобщается".

Детали: По данным Разумкова, сейчас коронавирусом болеют двое нардепов, одна из них - лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Украинская правда
Темы: Верховная Радакарантинкоронавирус


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