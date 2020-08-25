Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Екскерівників Укртрансбезпеки спіймали на розтраті понад 100 мільйонів – СБУ

Вівторок, 25 серпня 2020, 14:24
Фото СБУ

Служба безпеки України викрила екскерівників Укртрансбезпеки, які завдали збитків державі на понад 100 мільйонів гривень.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Оперативники спецслужби встановили, що чиновники організували оборудку у 2018 році через публічну закупівлю габаритно-вагових комплексів для зваження фур". 

 

Деталі: За версією слідства, посадовці Укртрансбезпеки у змові із представниками комерційних структур придбали габаритно-вагові комплекси за завищеною ціною. Крім того, комплектація обладнання не дозволяла використовувати його за цільовим призначенням.

За висновками експертів, чиновники завдали державі збитки на майже 109 мільйонів гривень.

Під час обшуків у приміщеннях Міністерства інфраструктури, Укртрансбезпеки та за адресами проживання фігурантів справи вилучили документи, які підтверджують функціонування протиправної оборудки.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження. Слідчі дії тривають.

Українська правда
Теми: СБУкорупціядержзакупівлі


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Тимошенко досі у важкому стані: отримує інтенсивну терапію від COVID-19

ЄС затвердить санкції щодо Білорусі наступного тижня, Лукашенка у списку немає – ЗМІ

доповненоУряд займеться створенням великого герба України

Рада підтримала законопроєкт Зеленського про підвищення "мінімалки"

фото У Чернівцях протестують проти "червоної" карантинної зони

В адміністрації Трампа звинуватили Верховну Раду у брехні в законопроєкті про локалізацію

Усі новини...
СБУ
Потрійні стандарти Генеральної прокуратури та Служби безпеки України
Невдала операція щодо "вагнерівців" проводилася зі спецслужбами США – Бутусов
З держрезерву розікрали та продали 250 тонн соняшника і пшениці - СБУ
Останні новини
14:45
В Україні планують продовжити карантин до 1 листопада
14:38
Телеведуча Падалко розказала, як із двома дітьми перехворіла на коронавірус
14:35
Разумков пояснив, чому Рада не поспішає із офіційною заявою щодо Білорусі
14:32
Арахамія: Кравчука поважаємо, але в Крим нічого не плануємо запускати
14:24
фото Екскерівників Укртрансбезпеки спіймали на розтраті понад 100 мільйонів – СБУ
14:19
Коронавірус виявили в одного із заступників мера Львова
14:18
Мінекономіки схвалило фемінітиви: тепер "директорка", "авторка" або "майстриня" – офіційні назви
14:17
Рада дала згоду на кредит у 500 млн євро на трасу Київ-Одеса, Львівську об'їзну та інші
14:15
Стадіон "Чорноморець" використали для виведення 8,3 мільярдів з "Імексбанку"
14:14
Разумков розповів, як Рада буде працювати далі в умовах пандемії коронавірусу
Усі новини...