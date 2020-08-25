Екскерівників Укртрансбезпеки спіймали на розтраті понад 100 мільйонів – СБУ

Служба безпеки України викрила екскерівників Укртрансбезпеки, які завдали збитків державі на понад 100 мільйонів гривень.

Джерело: СБУ

Дослівно: "Оперативники спецслужби встановили, що чиновники організували оборудку у 2018 році через публічну закупівлю габаритно-вагових комплексів для зваження фур".

Деталі: За версією слідства, посадовці Укртрансбезпеки у змові із представниками комерційних структур придбали габаритно-вагові комплекси за завищеною ціною. Крім того, комплектація обладнання не дозволяла використовувати його за цільовим призначенням.

За висновками експертів, чиновники завдали державі збитки на майже 109 мільйонів гривень.

Під час обшуків у приміщеннях Міністерства інфраструктури, Укртрансбезпеки та за адресами проживання фігурантів справи вилучили документи, які підтверджують функціонування протиправної оборудки.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження. Слідчі дії тривають.