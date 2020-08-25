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Экс-руководителей Укртрансбезопасности поймали на растрате более 100 миллионов – СБУ

Вторник, 25 августа 2020, 14:24
Фото СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила экс-руководителей Укртрансбезопасности, которые нанесли ущерб государству более чем на 100 миллионов гривен.

Источник: СБУ

Дословно: "Оперативники спецслужбы установили, что чиновники организовали схему в 2018 году через публичную закупку габаритно-весовых комплексов для взвешивания фур". 

 

Детали: По версии следствия, должностные лица Укртрансбезопасности в сговоре с представителями коммерческих структур приобрели габаритно-весовые комплексы по завышенной цене. Кроме того, комплектация оборудования не позволяла использовать его по целевому назначению.

По заключению экспертов, чиновники нанесли государству ущерб почти на 109 миллионов гривен.

Во время обысков в помещениях Министерства инфраструктуры, Укртрансбезопасности и по адресам проживания фигурантов дела изъяли документы, подтверждающие противоправную схему.

По данному факту открыли уголовное производство. Следственные действия продолжаются.

Украинская правда
Темы: СБУкоррупциягосзакупки


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