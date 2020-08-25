Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Экс-руководителей Укртрансбезопасности поймали на растрате более 100 миллионов – СБУ

Вторник, 25 августа 2020, 14:24
Экс-руководителей Укртрансбезопасности поймали на растрате более 100 миллионов – СБУ
Фото СБУ

Служба безопасности Украины разоблачила экс-руководителей Укртрансбезопасности, которые нанесли ущерб государству более чем на 100 миллионов гривен.

Источник: СБУ

Дословно: "Оперативники спецслужбы установили, что чиновники организовали схему в 2018 году через публичную закупку габаритно-весовых комплексов для взвешивания фур". 

 

Детали: По версии следствия, должностные лица Укртрансбезопасности в сговоре с представителями коммерческих структур приобрели габаритно-весовые комплексы по завышенной цене. Кроме того, комплектация оборудования не позволяла использовать его по целевому назначению.

По заключению экспертов, чиновники нанесли государству ущерб почти на 109 миллионов гривен.

Во время обысков в помещениях Министерства инфраструктуры, Укртрансбезопасности и по адресам проживания фигурантов дела изъяли документы, подтверждающие противоправную схему.

По данному факту открыли уголовное производство. Следственные действия продолжаются.

Украинская правда
Темы: СБУкоррупциягосзакупки
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
СБУ
СМИ: Главу райсовета в Одесской области задержали, у экс-губернатора Гриневецкого – обыски
Еще один сообщник Медведчука, который готовил госпереворот, получил тюремный срок
Прокуроры добились ареста одиозного блогера, который препятствовал вручению повесток
Последние новости
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
Все новости...
Реклама: