Арахамія: Кравчука поважаємо, але в Крим нічого не плануємо запускати

Голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що на даний момент немає ніяких шансів у Верховній Раді розглядати і приймати рішення про відновлення водопостачання в Крим.

Джерело: Арахамія в коментарі журналістам після позачергового засідання Верховної Ради у вівторок, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Ми нічого не плануємо запускати в Крим. Пана Кравчука ми поважаємо, але пан Кравчук зараз не в парламенті, і думаю, що зараз немає ніяких шансів в парламенті приймати такі рішення і навіть їх розглядати".

Що передувало: Голова української делегації в ТКГ в Мінську Леонід Кравчук заявив, що Україна може відновити водопостачання в окупований Крим, якщо там станеться гуманітарна катастрофа.