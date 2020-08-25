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Арахамия: Кравчука уважаем, но в Крым ничего не планируем запускать

Вторник, 25 августа 2020, 14:32

Председатель парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что на данный момент нет никаких шансов в Верховной Раде рассматривать и принимать решения о возобновлении водоснабжения в Крым.

Источник: Арахамия в комментарии журналистам после внеочередного заседания Верховной Рады во вторник, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Мы ничего не планируем запускать в Крым. Господина Кравчука мы уважаем, но господин Кравчук сейчас не в парламенте, и думаю, что сейчас нет никаких шансов в парламенте принимать такие решения и даже их рассматривать".

Что предшествовало: Ранее председатель украинской делегации в ТКГ в Минске Леонид Кравчук предположил, что Украина может возобновить водоснабжение в оккупированный Крым, если там произойдет гуманитарная катастрофа.

Темы: Крымводаоккупация


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