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На Донбасі підірвались двоє бійців

Вівторок, 25 серпня 2020, 15:17
На Донбасі підірвались двоє бійців

В зоні проведення операції Об’єднаних сил підірвалися двоє військових, їх шпиталізовано у задовільному стані.

Джерело: пресслужба штабу ООС

Дослівно: "25 серпня під час пересування між взводними опорними пунктами двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої. Воїнів було оперативно доставлено до медичного закладу та надано кваліфіковану допомогу лікарів. Стан їхнього здоров’я задовільний".

Деталі: Зазначається, що на місці події для з'ясування її причин та обставин працює керівний склад бригади та робоча група військової служби правопорядку ЗС України.

Українська правда

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Теми: війна
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