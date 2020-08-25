На Донбассе двое бойцов ранены в результате подрыва

В зоне проведения операции Объединенных сил подорвались двое военных, они госпитализированы в удовлетворительном состоянии.

Источник: пресс-служба штаба ООС

Дословно: "25 августа во время передвижения между взводными опорными пунктами двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Воины были оперативно доставлены в медицинское учреждение и им оказана квалифицированная помощь врачей. Состояние их здоровья удовлетворительное".

Детали: Отмечается, что на месте происшествия для выяснения его причин и обстоятельств работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины.