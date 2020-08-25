Уряд хоче на 30 днів заборонити в’їзд іноземцям з "червоних" країн

Уряд України може на 30 днів заборонити в’їзд іноземним громадянам з країн, які потрапляють до "червоного списку" України за ситуацією з коронавірусом.

Як пише "Європейська правда", це випливає з повідомлення на сайті Офісу президента про підсумки селекторної наради 25 серпня.

"На нараді зазначалося, що у світі також спостерігається зростання показників захворюваності на COVID-19, тому український уряд розробляє регламент заборони на в’їзд в Україну іноземних громадян з країн, що потрапляють у "червону зону" епідемії, строком на 30 днів. Ця заборона не стосуватиметься водіїв транзитного транспорту та представників гуманітарних місій", - йдеться у повідомленні.

На якому етапі перебуває розробка цього рішення, не уточнюється.

Наразі усі прибулі до України з "червоної зони" зобов'язані або піти на 14 днів на ізоляцію, або впродовж доби здати ПЛР-тест, або приїхати на територію України вже з готовими результатами тестування, зробленого не пізніше як за 48 годин до моменту перетину кордону. Іноземці при в'їзді повинні мати поліс медичного страхування.

Україна включає до "червоного списку" держави, де кількість нових випадків на 100 тисяч населення за останні 14 днів перевищує аналогічний показник в Україні. Або ж якщо приріст числа інфікованих у них за останні 14 днів перевищує аналогічний за минулі 14 днів на 30%. Востаннє перелік країн "червоної" та "зеленої" зони оновлювали 22 серпня.

Варто зауважити, що зараз в українському "червоному списку" є держави, де фактично ситуація є значно кращою, ніж в самій Україні. Та, навпаки, у "зеленому списку" присутні країни, які є підстави вважати зоною ризику. Детальніше про це читайте у матеріалі "Європейської правди": Імітація Європи: що не так у нових правилах перетину кордону України.

Читайте також про помилки у минулому списку міністерства, який після критики у соцмережах і публікації статті ЄвроПравди було виправлено: "Країна Йти та інші шедеври перекладу: як дії МОЗ створюють проблеми для України у світі".