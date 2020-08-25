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Кабмин хочет на 30 дней запретить въезд иностранцам из "красных" стран

Вторник, 25 августа 2020, 15:39

Правительство Украины может на 30 дней запретить въезд иностранным гражданам из стран, которые попадают в "красный список" Украины из-за ситуации с коронавирусом.

Как пишет "Европейская правда", это следует из сообщения на сайте Офиса президента об итогах селекторного совещания 25 августа.

"На совещании отмечалось, что в мире также наблюдается рост показателей заболеваемости COVID-19, поэтому украинское правительство разрабатывает регламент запрета на въезд в Украину иностранных граждан из стран, попадающих в "красную зону" эпидемии, сроком на 30 дней. Этот запрет не коснется водителей транзитного транспорта и представителей гуманитарных миссий ", - говорится в сообщении.

На каком этапе находится разработка этого решения, не уточняется.

Сейчас все прибывшие в Украину из "красной зоны" обязаны или пойти на 14 дней в изоляцию, или в течение суток сдать ПЦР-тест, или приехать на территорию Украины уже с готовыми результатами тестирования, сделанного не раньше чем за 48 часов до момента пересечения границы. Иностранцы при въезде должны иметь полис медицинского страхования.

Украина включает в "красный список" государства, где количество новых случаев на 100 000 населения за последние 14 дней превышает аналогичный показатель в Украине. Или же если прирост числа инфицированных в них за последние 14 дней превышает аналогичный за прошедшие 14 дней на 30%. Последний раз перечень стран "красной" и "зеленой" зон обновляли 22 августа.

Стоит заметить, что сейчас в украинском "красном списке" есть государства, где фактически ситуация значительно лучше, чем в самой Украине. И, наоборот, в "зеленом списке" присутствуют страны, которые есть основания считать зонами риска. Подробнее об этом читайте в материале "Европейской правды": Имитация Европы: что не так в новых правилах пересечения границы Украины.

Темы: коронавирусграницамирКабинет министровкарантин
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