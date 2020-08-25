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Зеленський хоче пом’якшення умов в’їзду для білорусів

Вівторок, 25 серпня 2020, 16:13

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна повинна полегшити умови в’їзду для білорусів з огляду на напружену ситуацію в країні. 

Про це йшлося на селекторній нараді під головуванням президента, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу глави держави. 

Зеленський зазначив, що для громадян Білорусі варто передбачити пом’якшені умови в’їзду в Україну.

"Як ми можемо заборонити в'їзд білорусам, особливо з огляду на вкрай напружену внутрішньополітичну ситуацію в них? Думаю, що треба розумно прописати полегшені умови в'їзду білорусів до нас. Це дуже делікатна тема – треба враховувати все", - цитує пресслужба главу держави.

Нагадаємо, минулого тижня Володимир Зеленський сказав, що на місці Александра Лукашенка він дав би згоду на повторні вибори з моніторингом міжнародних спостерігачів.

Після цього офіційний представник МЗС Білорусі Анатолій Глаз заявив, що Білорусі у непростий час хотілося б відчути "якусь підтримку або хоча б розуміння, а не слухати вже заїжджені з усіх боків поради" та натякнув, що Україні варто натомість зайнятися своїми внутрішніми проблемами. 

Теми: ЗеленськийБілоруськоронавірус


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