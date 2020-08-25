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Зеленский хочет смягчить въезд для белорусов

Вторник, 25 августа 2020, 16:13
Зеленский хочет смягчить въезд для белорусов

Президент Владимир Зеленский считает, что Украина должна облегчить условия въезда для белорусов, учитывая напряженную ситуацию в стране.

Об этом шла речь на селекторном совещании под председательством президента, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Зеленский отметил, что для граждан Беларуси стоит предусмотреть смягченные условия въезда в Украину.

"Как мы можем запретить въезд белорусам, особенно учитывая крайне напряженную внутриполитическую ситуацию у них? Думаю, что надо разумно прописать облегченные условия въезда белорусов к нам. Это очень деликатная тема - надо учитывать все", - цитирует пресс-служба главу государства.

На прошлой неделе Владимир Зеленский сказал, что на месте Александра Лукашенко он дал бы согласие на повторные выборы под мониторингом международных наблюдателей.

После этого официальный представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз заявил, что Беларуси в непростое время хотелось бы почувствовать "какую-то поддержку или хотя бы понимание, а не слушать уже заезженные со всех сторон советы" и намекнул, что Украине следует вместо этого заняться своими внутренними проблемами.

Темы: ЗеленскийБеларуськоронавирус
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