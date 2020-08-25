ЄС внесе у білоруський санкційний список 15-20 осіб – ЗМІ

Європейський Союз планує включити у санкційний список щодо Білорусі від 15 до 20 осіб.

Як повідомляє "Європейська правда", про це стало відомо кореспонденту "Радіо Свобода" Рікарду Джозвяку із власних джерел.

"Чиновник, що обіймає високу посаду в ЄС, розповів, що під санкції Євросоюзу потраплять 15-20 осіб з Білорусі", - написав журналіст у Twitter.

Він додав, що раніше чув від джерел про намір запровадити санкції щодо "близько дюжини" людей.

"У будь-якому випадку це невелике число, але ідея полягає в тому, що воно може зрости у найближчі тижні чи місяць", - пояснив журналіст.

Раніше журналіст повідомляв, що ЄС повинен погодити і затвердити санкційний список посадовців режиму Лукашенка наступного тижня. Самого ж Лукашенка у списку немає.

Варто додати, що 27 і 28 серпня в Берліні відбудеться зустріч глав МЗС Євросоюзу, де будуть обговорюватись санкції проти людей, відповідальних за свавілля міліції і фальсифікації на виборах у Білорусі.