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ЕС внесет в белорусский санкционный список 15-20 человек – СМИ

Вторник, 25 августа 2020, 16:58

Европейский Союз планирует включить в санкционный список в отношении Беларуси от 15 до 20 человек.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно корреспонденту "Радио Свобода" Рикарду Джозвяку из собственных источников.

"Чиновник, занимающий высокий пост в ЕС, рассказал, что под санкции Евросоюза попадут 15-20 человек из Беларуси", - написал журналист в Twitter.

Он добавил, что раньше слышал от источников о намерении ввести санкции в отношении "около дюжины" людей.

"В любом случае это небольшое число, но идея состоит в том, что оно может вырасти в ближайшие недели или месяц", - пояснил журналист.

Ранее журналист сообщал, что ЕС должен согласовать и утвердить санкционный список должностных лиц режима Лукашенко на следующей неделе. Самого же Лукашенко в списке нет.

Стоит добавить, что 27 и 28 августа в Берлине состоится встреча глав МИД Евросоюза, где будут обсуждаться санкции против людей, ответственных за произвол милиции и фальсификации на выборах в Беларуси.

Темы: БеларусьсанкцииЕСЛукашенко
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