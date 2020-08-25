Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

ЕС внесет в белорусский санкционный список 15-20 человек – СМИ

Вторник, 25 августа 2020, 16:58

Европейский Союз планирует включить в санкционный список в отношении Беларуси от 15 до 20 человек.

Как сообщает "Европейская правда", об этом стало известно корреспонденту "Радио Свобода" Рикарду Джозвяку из собственных источников.

"Чиновник, занимающий высокий пост в ЕС, рассказал, что под санкции Евросоюза попадут 15-20 человек из Беларуси", - написал журналист в Twitter.

Он добавил, что раньше слышал от источников о намерении ввести санкции в отношении "около дюжины" людей.

"В любом случае это небольшое число, но идея состоит в том, что оно может вырасти в ближайшие недели или месяц", - пояснил журналист.

Ранее журналист сообщал, что ЕС должен согласовать и утвердить санкционный список должностных лиц режима Лукашенко на следующей неделе. Самого же Лукашенко в списке нет.

Стоит добавить, что 27 и 28 августа в Берлине состоится встреча глав МИД Евросоюза, где будут обсуждаться санкции против людей, ответственных за произвол милиции и фальсификации на выборах в Беларуси.

Темы: БеларусьсанкцииЕСЛукашенко


powered by lun.ua
Главное сегодня

Венедиктова уволила Пискуна – источники

На Донбассе двое бойцов ранены в результате подрыва

САП отменила подозрение президенту НААН

В Украине планируют продлить карантин до 1 ноября

Разумков объяснил, почему Рада не спешит с официальным заявлением по Беларуси

Тимошенко до сих пор в тяжелом состоянии: получает интенсивную терапию от COVID-19

Все новости...
Беларусь
Зеленский хочет смягчить въезд для белорусов
Нацбанк Беларуси приостановил кредитование банков из-за угрозы девальвации
Разумков объяснил, почему Рада не спешит с официальным заявлением по Беларуси
Последние новости
17:58
Верховный суд Беларуси отказался пересматривать результаты выборов президента
17:58
Дорогу возле Шулявского моста перекроют до сентября
17:45
В Беларуси 10 суток ареста дали члену Координационного совета Ковальковой
17:43
Закрытие межбанка: гривня немного укрепилась
17:36
РПЦ отправила в отставку главу Белорусской православной церкви
17:35
Капитальные инвестиции в Украине за полгода упали на треть — Госстат
17:34
Долой красную зону: на Ривненщине протесты предпринимателей
17:32
В "Слуге народа" заявляют, что Зеленский за увеличение бюджета на медицину вдвое
16:58
ЕС внесет в белорусский санкционный список 15-20 человек – СМИ
16:56
"Доступные кредиты 5-7-9%": За прошедшую неделю банки выдали 246 новых кредитов
Все новости...
Подпишитесь на наши уведомления!