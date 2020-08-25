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РПЦ відправила у відставку главу Білоруської православної церкви

Вівторок, 25 серпня 2020, 17:36
РПЦ відправила у відставку главу Білоруської православної церкви

Священний Синод прийняв прохання Патріаршого екзарха всієї Білорусі митрополита Мінського і Заславського Павла про звільнення з посади Патріаршого екзарха всієї Білорусі.

Джерело: глава Синодального відділу із взаємин РПЦ з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда в Telegram

Дослівно: "Патріаршим Екзархом всієї Білорусі, митрополитом Мінським і Заславським призначений єпископ Борисовський і Мар'їногорський Веніамін зі збереженням за ним тимчасового управління Борисовською єпархією".

Деталі: Митрополит Павло призначений главою Кубанської митрополії.

Передісторія:

  • Після виборів в Білорусі митрополит Павло привітав виконуючого обов'язки президента Олександра Лукашенка з перемогою.
  • Однак пізніше він попросив вибачення за передчасні привітання, "закликав до молитовної підтримки незаконно затриманих і скривджених".
  • Россмо повідомляли, що Павло звернувся до самого Лукашенка із закликом зупинити насильство.

Українська правда

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Теми: БілорусьЛукашенковибори
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