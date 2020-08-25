РПЦ відправила у відставку главу Білоруської православної церкви
Вівторок, 25 серпня 2020, 17:36
Священний Синод прийняв прохання Патріаршого екзарха всієї Білорусі митрополита Мінського і Заславського Павла про звільнення з посади Патріаршого екзарха всієї Білорусі.
Джерело: глава Синодального відділу із взаємин РПЦ з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда в Telegram
Дослівно: "Патріаршим Екзархом всієї Білорусі, митрополитом Мінським і Заславським призначений єпископ Борисовський і Марьінгорський Веніамін зі збереженням за ним тимчасового управління Борисовською єпархією".
Деталі: Митрополит Павло призначений главою Кубанської митрополії.
Передісторія:
- Після виборів в Білорусі митрополит Павло привітав виконуючого обов'язки президента Олександра Лукашенка з перемогою.
- Однак пізніше він попросив вибачення за передчасні привітання, "закликав до молитовної підтримки незаконно затриманих і скривджених".
- Россмо повідомляли, що Павло звернувся до самого Лукашенка із закликом зупинити насильство.
Українська правда