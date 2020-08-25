РПЦ відправила у відставку главу Білоруської православної церкви

Священний Синод прийняв прохання Патріаршого екзарха всієї Білорусі митрополита Мінського і Заславського Павла про звільнення з посади Патріаршого екзарха всієї Білорусі.

Джерело: глава Синодального відділу із взаємин РПЦ з суспільством і ЗМІ Володимир Легойда в Telegram

Дослівно: "Патріаршим Екзархом всієї Білорусі, митрополитом Мінським і Заславським призначений єпископ Борисовський і Марьінгорський Веніамін зі збереженням за ним тимчасового управління Борисовською єпархією".

Деталі: Митрополит Павло призначений главою Кубанської митрополії.

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