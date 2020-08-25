РПЦ отправила в отставку главу Белорусской православной церкви

Священный Синод принял прошение Патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от должности Патриаршего экзарха всея Беларуси.

Источник: глава Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда в Telegram

Дословно: "Патриаршим экзархом всея Беларуси, митрополитом Минским и Заславским назначен епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин с сохранением за ним временного управления Борисовской епархией".

Детали: Митрополит Павел назначен главой Кубанской митрополии.

Предыстория: