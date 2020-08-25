РПЦ отправила в отставку главу Белорусской православной церкви
Вторник, 25 августа 2020, 17:36
Священный Синод принял прошение Патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от должности Патриаршего экзарха всея Беларуси.
Источник: глава Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда в Telegram
Дословно: "Патриаршим экзархом всея Беларуси, митрополитом Минским и Заславским назначен епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин с сохранением за ним временного управления Борисовской епархией".
Детали: Митрополит Павел назначен главой Кубанской митрополии.
Предыстория:
- После выборов в Беларуси митрополит Павел поздравил исполняющего обязанности президента Александра Лукашенко с победой.
- Однако позже он извинился за преждевременные поздравления, "призвал к молитвенной поддержке незаконно задержанных и обиженных".
- РосСМИ сообщали, что Павел обратился к самому Лукашенко с призывом остановить насилие.
Украинская правда