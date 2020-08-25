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РПЦ отправила в отставку главу Белорусской православной церкви

Вторник, 25 августа 2020, 17:36

Священный Синод принял прошение Патриаршего экзарха всея Беларуси митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от должности Патриаршего экзарха всея Беларуси.

Источник: глава Синодального отдела по взаимоотношениям РПЦ с обществом и СМИ Владимир Легойда в Telegram

Дословно: "Патриаршим экзархом всея Беларуси, митрополитом Минским и Заславским назначен епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин с сохранением за ним временного управления Борисовской епархией".

Детали: Митрополит Павел назначен главой Кубанской митрополии.

Предыстория:

  • После выборов в Беларуси митрополит Павел поздравил исполняющего обязанности президента Александра Лукашенко с победой.
  • Однако позже он извинился за преждевременные поздравления, "призвал к молитвенной поддержке незаконно задержанных и обиженных".
  • РосСМИ сообщали, что Павел обратился к самому Лукашенко с призывом остановить насилие.

Украинская правда
Темы: БеларусьЛукашенковиборы


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