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У Білорусі 10 діб арешту дали членкині Координаційної ради Ковальковій

Вівторок, 25 серпня 2020, 17:45
У Білорусі 10 діб арешту дали членкині Координаційної ради Ковальковій

У Мінську суд Заводського району дав 10 діб арешту члену Координаційної ради Ользі Ковальковій.

Джерело: TUT.by

Деталі: Ольгу затримав ОМОН біля прохідної тракторного заводу, куди приїхала з представником страйкому МТЗ Сергієм Дилевським, щоб обговорити з робітниками ситуацію на підприємстві, де другий тиждень ініціюють страйк.

Згідно з протоколом, Ковалькова "взяла активну участь в мітингу перед входом Мінського тракторного заводу, публічно закликала до страйку, обговорювала з присутніми роботу органів держуправління і суспільно-політичне життя в країні".

Це співробітники Партизанського РУВС визнали порушенням закону про масові заходи, до місця зустрічі людей під'їхав автозак з бійцями ОМОН, які затримали Ковалькова і Дилевського.

Ольга, як зазначено в протоколі, відмовлялася пройти в службовий спецтранспорт, це правоохоронці розцінили як непокору законній вимозі працівників міліції.

Ковалькова себе винною не вважає. Підкреслює, що приїхала на зустріч з працівниками, в їхню обідню перерву, так як серед них були прихильники Світлани Тихановської. Планували обговорити ситуацію на заводі, в тому числі за участю заступника гендиректора з ідеологічної роботи, який також був присутній на зустрічі.

10 діб Ковалькова проведе в ізоляторі на Окрестіна.

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Передісторія:

  • У Білорусі з 9 серпня тривають акції протесту проти фальсифікованих виборів президента.
  • У містах республіки проходять мітинги, на підприємствах тривають страйки.
  • Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів.

Теми: Білорусь
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