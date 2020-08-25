В Беларуси 10 суток ареста дали члену Координационного совета Ковальковой

В Минске суд Заводского района дал 10 суток ареста члену Координационного совета Ольге Ковальковой.

Источник: TUT.by

Детали: Ольга была задержана ОМОНом у проходной Тракторного завода, куда приехала с представителем стачкома МТЗ Сергеем Дылевским, чтобы обсудить с рабочими ситуацию на предприятии, где вторую неделю инициируют забастовку.

Согласно протоколу, Ковалькова "приняла активное участие в митинге перед входом Минского тракторного завода, публично призывала к забастовке, обсуждала с собравшимися работу органов госуправления и общественно-политическую жизнь в стране".

Это сотрудники Партизанского РУВД сочли нарушением закона о массовых мероприятиях, к месту встречи людей подъехал автозак с бойцами ОМОН, которые задержали Ковалькову и Дылевского.

Ольга, как отмечено в протоколе, отказывалась пройти в служебный спецтранспорт, это правоохранители расценили как неповиновение законному требованию сотрудников милиции.

Ковалькова себя виновной не считает. Подчеркивает, что приехала на встречу с работниками, в их обеденный перерыв, так как среди них были сторонники Светланы Тихановской. Планировали обсудить ситуацию на заводе, в том числе с участием заместителя гендиректора по идеологической работе, который также присутствовал на встрече.

10 суток Ковалькова проведет в изоляторе на Окрестина.