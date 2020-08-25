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Верховний суд Білорусі відмовився переглядати результати виборів президента

Вівторок, 25 серпня 2020, 17:58

Верховний суд Білорусі відмовив трьом екскандидатам у президенти в задоволенні скарг за результатами виборів.

Джерело: TUT.by

Деталі: Скарги до Верховного суду подавали Анна Канопацька, Андрій Дмитрієв і Світлана Тихановська. З ухвал суду випливає, що оскаржити рішення ЦВК про підсумки виборів, якщо вибори не визнавалися Центральною комісією недійсними, неможливо.

Ухвала оскарженню і опротестуванню в апеляційному порядку не підлягає.

Що передувало: До Верховного суду Білорусі подали скарги на невизнання президентських виборів.

Суть вимог: скасувати рішення ЦВК від 14.08.2020 і визнати вибори президента Республіки Білорусь, що відбулися 9 серпня 2020 року, недійсними.

Були представлені тисячі документів, які підтверджують систематичні порушення, допущені від початку кампанії і до дня голосування.

Передісторія:

  • В Білорусі з 9 серпня тривають акції проти сфальсифікованих виборів президента і свавілля ОМОНу. Силовиками було затримано близько 7 тисяч осіб. За даними правозахисників, загинули 5 активістів. Влада підтверджує загибель трьох людей. 
  • Білоруси наголошують, що їхній протест мирний.
  • Виконуючий обов'язки президента Олександр Лукашенко відмовляється виконувати вимоги опозиції.

Теми: Білорусь


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