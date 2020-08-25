Верховный суд Беларуси отказался пересматривать результаты выборов президента

Верховный суд Беларуси отказал трем экс-кандидатам в президенты в удовлетворении жалоб по результатам выборов.

Источник: TUT.by

Детали: Жалобы в Верховный суд подавали Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Светлана Тихановская. Из определений суда следует, что обжаловать решение ЦИК об итогах выборов, если выборы не признавались Центральной комиссией недействительными, невозможно.

Определение обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке не подлежит.

Что предшествовало: В Верховный суд Беларуси подали жалобы на непризнание президентских выборов.

Суть требований: отменить решение ЦИК от 14.08.2020 и признать выборы президента Республики Беларусь, состоявшихся 9 августа 2020 года, недействительными.

Были представлены тысячи документов, подтверждающих систематические нарушения, допущенные от начала кампании и в день голосования.

Предыстория: