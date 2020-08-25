Верховный суд Беларуси отказался пересматривать результаты выборов президента
Верховный суд Беларуси отказал трем экс-кандидатам в президенты в удовлетворении жалоб по результатам выборов.
Источник: TUT.by
Детали: Жалобы в Верховный суд подавали Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Светлана Тихановская. Из определений суда следует, что обжаловать решение ЦИК об итогах выборов, если выборы не признавались Центральной комиссией недействительными, невозможно.
Определение обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке не подлежит.
Что предшествовало: В Верховный суд Беларуси подали жалобы на непризнание президентских выборов.
Суть требований: отменить решение ЦИК от 14.08.2020 и признать выборы президента Республики Беларусь, состоявшихся 9 августа 2020 года, недействительными.
Были представлены тысячи документов, подтверждающих систематические нарушения, допущенные от начала кампании и в день голосования.
Предыстория:
- В Беларуси с 9 августа продолжаются акции против сфальсифицированных выборов президента и произвола ОМОНа. Силовиками были задержаны около 7000 человек. По данным правозащитников, погибли 5 активистов. Власти подтверждают гибель трех человек.
- Белорусы подчеркивают, что их протест мирный.
- Исполняющий обязанности президента Александр Лукашенко отказывается выполнять требования оппозиции.