Верховный суд Беларуси отказался пересматривать результаты выборов президента

Верховный суд Беларуси отказал трем экс-кандидатам в президенты в удовлетворении жалоб по результатам выборов.

Источник: TUT.by

Детали: Жалобы в Верховный суд подавали Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Светлана Тихановская. Из определений суда следует, что обжаловать решение ЦИК об итогах выборов, если выборы не признавались Центральной комиссией недействительными, невозможно.

Определение обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке не подлежит.