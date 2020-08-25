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Верховный суд Беларуси отказался пересматривать результаты выборов президента

Вторник, 25 августа 2020, 17:58

Верховный суд Беларуси отказал трем экс-кандидатам в президенты в удовлетворении жалоб по результатам выборов.

Источник: TUT.by

Детали: Жалобы в Верховный суд подавали Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Светлана Тихановская. Из определений суда следует, что обжаловать решение ЦИК об итогах выборов, если выборы не признавались Центральной комиссией недействительными, невозможно.

Определение обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке не подлежит.

Темы: Беларусь


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