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Верховный суд Беларуси отказался пересматривать результаты выборов президента

Вторник, 25 августа 2020, 17:58
Верховный суд Беларуси отказался пересматривать результаты выборов президента

Верховный суд Беларуси отказал трем экс-кандидатам в президенты в удовлетворении жалоб по результатам выборов.

Источник: TUT.by

Детали: Жалобы в Верховный суд подавали Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Светлана Тихановская. Из определений суда следует, что обжаловать решение ЦИК об итогах выборов, если выборы не признавались Центральной комиссией недействительными, невозможно.

Определение обжалованию и опротестованию в апелляционном порядке не подлежит.

Что предшествовало: В Верховный суд Беларуси подали жалобы на непризнание президентских выборов.

Суть требований: отменить решение ЦИК от 14.08.2020 и признать выборы президента Республики Беларусь, состоявшихся 9 августа 2020 года, недействительными.

Были представлены тысячи документов, подтверждающих систематические нарушения, допущенные от начала кампании и в день голосования.

Предыстория:

  • В Беларуси с 9 августа продолжаются акции против сфальсифицированных выборов президента и произвола ОМОНа. Силовиками были задержаны около 7000 человек. По данным правозащитников, погибли 5 активистов. Власти подтверждают гибель трех человек.
  • Белорусы подчеркивают, что их протест мирный.
  • Исполняющий обязанности президента Александр Лукашенко отказывается выполнять требования оппозиции.

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Темы: Беларусь
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