П’яний водій наїхав на трьох курсанток військового вишу: у всіх переламані кінцівки

Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом ДТП, в якій постраждали троє курсанток. Із тілесними ушкодженнями їх шпиталізували у лікарняні заклади.

Джерело: поліція Києва, dtp.kiev.ua

Деталі: Поліція повідомляє, що на території військової частини на вулиці Зоологічній водій авто "Тойота Пріус" наїхав на трьох курсанток військового вишу.

Попередньо встановлено: водій, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на курсанток, котрі стояли біля адмінбудівлі. Внаслідок автопригоди троє дівчат отримали переломи кінцівок, їх госпіталізували.

Водія, 1974 року народження, затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

На сторінці "ДТП Київ" повідомляють, що водій – майор, а одній з дівчат через наїзд ампутують обидві ноги. Також пишуть, що факт сп'яніння майора вже підтверджено драгером на місці.