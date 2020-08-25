Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

П’яний водій наїхав на трьох курсанток військового вишу: у всіх переламані кінцівки

Вівторок, 25 серпня 2020, 20:55
П’яний водій наїхав на трьох курсанток військового вишу: у всіх переламані кінцівки

Столична поліція розпочала кримінальне провадження за фактом ДТП, в якій постраждали троє курсанток. Із тілесними ушкодженнями їх шпиталізували у лікарняні заклади.

Джерело: поліція Києва, dtp.kiev.ua

Деталі: Поліція повідомляє, що на території військової частини на вулиці Зоологічній водій авто "Тойота Пріус" наїхав на трьох курсанток військового вишу.

Попередньо встановлено: водій, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на курсанток, котрі стояли біля адмінбудівлі. Внаслідок автопригоди троє дівчат отримали переломи кінцівок, їх госпіталізували.

Водія, 1974 року народження, затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

На сторінці "ДТП Київ" повідомляють, що водій – майор, а одній з дівчат через наїзд ампутують обидві ноги. Також пишуть, що факт сп'яніння майора вже підтверджено драгером на місці.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: ДТПКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба

ОновленоУ ЄС розповіли, як вдалося обійти вето Орбана: Він вийшов, коли голосували за Україну

Зеленський відреагував на рішення ЄС щодо України

Грузії надали статус кандидата на членство в ЄС

Лідери ЄС підтримали відкриття переговорів про вступ з Україною – Мішель

"Київстар" почав відновлювати послугу мобільного інтернету

Усі новини...
ДТП
Справу про ДТП з кортежем Зеленського закрили: криміналу не знайшли
Ступка постане перед судом за п'яну ДТП
Чотири людини загинули і шість травмовані у ДТП на Черкащині
Останні новини
23:54
Лідери ЄС погодили 12-й пакет санкцій проти Росії
23:41
Економічні новини 14 грудня: НБУ знизив облікову ставку, "Київстар" продовжує поступово відновлювати послуги
23:36
Сенат США відкладе канікули, аби знайти компроміс із фінансуванням для України
23:12
Аргентина може передати Україні два російських гелікоптери – ЗМІ
22:54
ЄС підтвердив, що умови переговорів з Україною схвалять після виконання рекомендацій ЄК
22:42
Польське авто біля кордону наїхало на трьох українських водіїв
22:25
Після історичного рішення ЄС щодо України Зеленський поговорив із Європейськими лідерами
21:52
відеоГолова "Євросолідарності" у Київраді заявив, що столиці "бюджет війни" не треба
21:45
ОновленоРосіяни запустили "Шахеди" з півдня, тривога шириться по країні – ПС
21:08
Київрада затвердила бюджет столиці на 2024 рік
Усі новини...
Реклама: