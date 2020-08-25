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Пьяный водитель наехал на трех курсанток военного вуза: у всех переломаны конечности

Вторник, 25 августа 2020, 20:55

Столичная полиция начала уголовное производство по факту ДТП, в котором пострадали три курсантки. С телесными повреждениями их госпитализировали в лечебные учреждения.

Источник: полиция Киева, dtp.kiev.ua

Детали: Полиция сообщает, что на территории воинской части на улице Зоологической водитель авто "Тойота Приус" наехал на трех курсанток военного вуза.

Предварительно установлено: водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил наезд на курсанток, которые стояли возле админздания. Вследствие ДТП трое девушек получили переломы конечностей, их госпитализировали.

Водителя, 1974 года, задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

На странице "ДТП Киев" сообщают, что водитель - майор, а одной из девушек из-за наезда ампутируют обе ноги. Также пишут, что факт опьянения майора уже подтвержден драгером на месте.

Украинская правда
Темы: ДТПКиев


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