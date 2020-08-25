Україну до кінця тижня заливатимуть дощі

Протягом тижня в Україні місцями значні дощі, температура до 32°.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: 26 серпня вночі у північних, більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях, вдень подекуди у північно-східній частині короткочасні дощі (вночі на Київщині та Чернігівщині місцями значні), окремі грози; на решті території без опадів. Вітер переважно північно-західний, вдень у західних та східних областях південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 11-16°, у південній частині 16-20°; вдень у західних, північних, більшості центральних областей 21-26°, на решті території 26-31°.

Також синоптики попередили, що 26-28 серпня у південних, східних, більшості центральних областей та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві 26 серпня вночі очікується значний дощ, вдень без опадів. Температура вночі 14-16°, вдень 22-24°. На Київщині вночі помірний, місцями значний дощ; вдень без опадів. Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°.

27 серпня у західних, північних областях, вдень місцями і на Вінниччині, Черкащині та Полтавщині, 28 серпня у північно-східній частині країни невеликий, місцями помірний короткочасний дощ, гроза; на решті території без опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, 27 серпня у західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 10-15°, у південній частині 14-19°; вдень у західних та північних областях 19-24°, на решті території 23-28°, 27 серпня у південній частині 27-32°.

У Києві і в Київській області 27 серпня вночі місцями, вдень повсюди невеликий короткочасний дощ; 28 серпня без опадів. Температура вночі 10-15°, вдень 19-24°.

29 серпня в Україні вночі очікується 8-13°, на півдні 14-20°, вдень 24-30°, у північних областях 21-26°; 30 серпня вночі 13-18°, у південній частині до 22°, вдень 28-34°.

У Києві та столичному регіоні 29-30 серпня без опадів. Температура 29 серпня вночі 8-13°, вдень 21-26°; 30 серпня вночі 13-18°, вдень 28-33°.