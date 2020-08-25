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Украину до конца недели будут заливать дожди

Вторник, 25 августа 2020, 22:34
Украину до конца недели будут заливать дожди

В течение недели в Украине местами значительные дожди, температура до 32 °.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на Укргидрометцентр

Деталі: 26 августа ночью в северных, большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях, днем ​​местами в северо-восточной части кратковременные дожди (ночью на Киевщине и Черниговщине местами значительные), местами грозы; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, днем в западных и восточных областях юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, в южной части 16-20°, днем ​​в западных, северных, большинстве центральных областей 21-26°, на остальной территории 26- 31°.

Также синоптики предупредили, что 26-28 августа в южных, восточных, большинстве центральных областей и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Киеве 26 августа ночью ожидается значительный дождь, днем ​​без осадков. Температура ночью 14-16°, днем ​​22-24°. На Киевщине ночью умеренный, местами значительный дождь; днем без осадков. Температура ночью 11-16°, днем ​​21-26°.

27 августа в западных, северных областях, днем ​​местами и на Винниччине, Черкасщине и Полтавщине, 28 августа в северо-восточной части страны небольшой, местами умеренный кратковременный дождь, гроза; на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный с переходом в северо-западный, 7-12 м/с, 27 августа в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 10-15°, в южной части 14-19°; днем в западных и северных областях 19-24°, на остальной территории 23-28°, 27 августа в южной части 27-32°.

В Киеве и в Киевской области 27 августа ночью местами, днем ​​повсюду небольшой кратковременный дождь; 28 августа без осадков. Температура ночью 10-15°, днем ​​19-24°.

29 августа в Украине ночью ожидается 8-13°, на юге 14-20°, днем ​​24-30°, в северных областях 21-26°; 30 августа ночью 13-18°, в южной части до 22°, днем ​​28-34°.

В Киеве и столичном регионе 29-30 августа без осадков. Температура 29 августа ночью 8-13°, днем ​​21-26°; 30 августа ночью 13-18°, днем ​​28-33°.

 

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