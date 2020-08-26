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Тисячі людей вийшли на площу Незалежності у Мінську

Середа, 26 серпня 2020, 00:22

Тисячі людей вчергове вийшли на акцію протесту на площу Незалежності у Мінську.

Джерело: "Радіо Свобода", правозахисний центр "Вясна

Деталі: Причиною акції стало святкування неофіційного Дня незалежності Білорусі (25 серпня 1991 року було ухвалено декларацію про державний суверенітет). Зібратись людей закликала опозиція. 

 

Окрім столиці, акції також відбулись і в інших містах країни.

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Так люди виходили у Гродно та Гомелі. Традиційно, міліція намагалась перешкоджати акції. Наразі повідомляється про затримання мирних громадян. 

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Нагадаємо:

  • 9 серпня після виборів президента Білорусі у країні розпочалися протести. Незгодні із "перемогою" Олександра Лукашенка вийшли на протести та почали страйкувати. 
  • Щоб розганяти мітинги ОМОН застосував силу, повідомлялось також про жорстокі побиття та зниклих безвісти людей. Міліція використовувала гумові кулі, водомети та сльозогінний газ. 
  • Європейський Союз та інші держави вже оголосили, що не визнають результати виборів президента, відповідно до яких Лукашенко набрав 80%, а його опонентка Світлана Тихановська – 10%. 
  • Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів.

Українська правда
Теми: Білорусьмітинги


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