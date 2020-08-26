Тисячі людей вийшли на площу Незалежності у Мінську

Тисячі людей вчергове вийшли на акцію протесту на площу Незалежності у Мінську.

Джерело: "Радіо Свобода", правозахисний центр "Вясна"

Деталі: Причиною акції стало святкування неофіційного Дня незалежності Білорусі (25 серпня 1991 року було ухвалено декларацію про державний суверенітет). Зібратись людей закликала опозиція.

Окрім столиці, акції також відбулись і в інших містах країни.

Мітингарі пройшли ходою у Гомелі

Так люди виходили у Гродно та Гомелі. Традиційно, міліція намагалась перешкоджати акції. Наразі повідомляється про затримання мирних громадян.

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