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Тысячи людей вышли на площадь Независимости в Минске

Среда, 26 августа 2020, 00:22

Тысячи людей в очередной раз вышли на акцию протеста на площадь Независимости в Минске.

Источник: "Радио Свобода", правозащитный центр "Вясна

Детали: Причиной акции стало празднование неофициального Дня независимости Беларуси (25 августа 1991 года была принята декларация о государственном суверенитете). Собраться людей позвала оппозиция.

 

Кроме столицы, акции также состоялись и в других городах страны.

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Так люди выходили в Гродно и Гомеле. Традиционно, милиция пыталась препятствовать акции. Сообщается о задержании мирных участников протеста. 

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Напомним:

  • 9 августа после выборов президента Беларуси в стране начались протесты. Несогласные с "победой" Александра Лукашенко вышли на протесты и начали бастовать.
  • Чтобы разгонять митинги ОМОН применил силу, сообщалось также о жестоких избиениях и пропавших без вести людей. Милиция использовала резиновые пули, водометы и слезоточивый газ.
  • Европейский Союз и другие государства уже объявили, что не признают результаты выборов президента, согласно которым Лукашенко набрал 80%, а его оппонентка Светлана Тихоновская – 10%.
  • Оппозиция сформировала Координационный совет и требует перевыборов.

Украинская правда
Темы: Беларусьмитинги


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