Тысячи людей вышли на площадь Независимости в Минске

Тысячи людей в очередной раз вышли на акцию протеста на площадь Независимости в Минске.

Источник: "Радио Свобода", правозащитный центр "Вясна"

Детали: Причиной акции стало празднование неофициального Дня независимости Беларуси (25 августа 1991 года была принята декларация о государственном суверенитете). Собраться людей позвала оппозиция.

Кроме столицы, акции также состоялись и в других городах страны.

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Так люди выходили в Гродно и Гомеле. Традиционно, милиция пыталась препятствовать акции. Сообщается о задержании мирных участников протеста.

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