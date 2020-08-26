Байден обіцяє летальне озброєння Україні, якщо переможе на виборах

Кандидат від Демократичної партії у президенти США Джо Байден обіцяє сприяти тому, щоб Україна отримала летальне озброєння, у разі його перемоги на виборах.

Джерело: заява Байдена з нагоди Дня Незалежності України, "Голос Америки"

Пряма мова: "Як президент, я дам зрозуміти Кремлю, що вони мусять закінчити свою агресію та окупацію України. Адміністрація Байдена-Гарріс переконається, що Україна отримає необхідну економічну та військову підтримку, в тому числі смертоносне озброєння – водночас закликаючи Україну проводити важливі реформи, які є життєво необхідними для її успіху".

Деталі: Байден також привітав відвагу та відданість України у намаганні стати в один ряд із демократичними країнами та захистити себе від російської агресії.

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