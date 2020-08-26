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Байден обіцяє летальне озброєння Україні, якщо переможе на виборах

Середа, 26 серпня 2020, 01:29

Кандидат від Демократичної партії у президенти США Джо Байден обіцяє сприяти тому, щоб Україна отримала летальне озброєння, у разі його перемоги на виборах.

Джерело: заява Байдена з нагоди Дня Незалежності України

Пряма мова: "Як президент, я дам зрозуміти Кремлю, що вони мусять закінчити свою агресію та окупацію України. Адміністрація Байдена-Гарріс переконається, що Україна отримає необхідну економічну та військову підтримку, в тому числі смертоносне озброєння – водночас закликаючи Україну проводити важливі реформи, які є життєво необхідними для її успіху".

Деталі: Байден також привітав відвагу та відданість України у намаганні стати в один ряд із демократичними країнами та захистити себе від російської агресії. 

"Як співголова групи підтримки України в Сенаті, я гордий підтримати ці зусилля та очолити роботу Сенату з надання додаткової допомоги Україні", – сказав він.

Нагадаємо:

  • Вибори президента США відбудуться 3 листопада. Змагатись за крісло будуть чинний президент Дональд Трамп та колишній віцепрезидент Джо Байден.

Українська правда
Теми: БайденСШАзброя


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