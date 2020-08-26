Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Байден обещает летальное вооружение Украине, если победит на выборах

Среда, 26 августа 2020, 01:29
Байден обещает летальное вооружение Украине, если победит на выборах

Кандидат от Демократической партии в президенты США Джо Байден обещает способствовать тому, чтобы Украина получила летальное вооружение, в случае его победы на выборах.

Источник: заявление Байдена по случаю Дня Независимости Украины, "Голос Америки

Прямая речь: "Как президент, я дам понять Кремлю, что они должны закончить свою агрессию и оккупацию Украины. Администрация Байдена-Харрис убедится, что Украина получит необходимую экономическую и военную поддержку, в том числе смертоносное вооружение – одновременно призывая Украину проводить важные реформы, которые являются жизненно необходимыми для ее успеха".

Детали: Байден также приветствует отвагу и преданность Украины попыткам стать в один ряд с демократическими странами и защитить себя от российской агрессии.

Напомним:

  • Выборы президента США состоятся 3 ноября. Соревноваться за кресло будут действующий президент Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден.

Украинская правда
Темы: БайденСШАоружие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"

Умеров: Слово "демобилизация" сможем использовать только после войны

Отбор на Евро-2024: Украина определилась с местами проведения матчей

После потери трех Су-34 россияне уменьшили количество авиаударов - Игнат

Чехия будет платить украинцам, которые возвращаются домой

ГПСУ: поляки прекратили блокаду "Медика - Шегини"

Все новости...
Байден
Кулеба не думает, что приглашение Украины в НАТО отложили для торга с Россией
Байден дал Пригожину совет
Байден не видит "реальной перспективы" использования ядерного оружия Путиным
Последние новости
20:07
Инициативная группа поддержала выдвижение Стрелкова в президенты РФ, но нотариус не приехал – СМИ
19:41
фотоАмериканка с двумя матками родила близнец в разные дни
19:37
фотоРоссияне обстреляли Очеретино и Нью-Йорк в Донецкой области, трое раненых
19:31
Глава МВД Британии подвергся критике из-за "ироничной шутки" о снотворном для жены
19:23
В Кропивницком во время тревоги прозвучали взрывы – СМИ
19:17
В Словакии задержали мужчину, который пообещал "сделать то, что произошло в Праге"
18:58
Враг увеличил количество артобстрелов – Генштаб
18:30
России понадобятся месяцы для возвращения низких учетных ставок
18:14
Россияне традиционно запустили с юга "шахеды"
18:06
картаВ понедельник Украину накроет мокрый снег и дождь, до 13° тепла
Все новости...
Реклама: