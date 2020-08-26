Байден обещает летальное вооружение Украине, если победит на выборах

Кандидат от Демократической партии в президенты США Джо Байден обещает способствовать тому, чтобы Украина получила летальное вооружение, в случае его победы на выборах.

Источник: заявление Байдена по случаю Дня Независимости Украины

Прямая речь: "Как президент, я дам понять Кремлю, что они должны закончить свою агрессию и оккупацию Украины. Администрация Байдена-Харрис убедится, что Украина получит необходимую экономическую и военную поддержку, в том числе смертоносное вооружение – одновременно призывая Украину проводить важные реформы, которые являются жизненно необходимыми для ее успеха".

Детали: Байден также приветствует отвагу и преданность Украины попыткам стать в один ряд с демократическими странами и защитить себя от российской агрессии.

"Как сопредседатель группы поддержки Украины в Сенате, я горд поддержать эти усилия и возглавить работу Сената по предоставлению дополнительной помощи Украине", – сказал он.

Напомним: