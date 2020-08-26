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Зеленський не бажає Білорусі того, "що було в нас у 2014 році"

Середа, 26 серпня 2020, 02:07
Зеленський не бажає Білорусі того, що було в нас у 2014 році
Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський не бажає білорусам українського сценарію 2014 року, маючи на увазі кровопролиття через дії влади.

Джерело: президент в інтерв’ю для Euronews

Пряма мова: "Я б не побажав їм тих же подій, що були у нас в 2014 році. Я не хочу, щоб білоруси вмирали, щоб їх вбивали або якогось іншого серйозного кровопролиття, викликаного урядом. Я не хочу цього, і тому я не бажаю білоруському народу такого ж сценарію".

Деталі: Також Зеленський вважає, що владі та білоруському суспільстві не пізно почати діалог для вирішення ситуації. "Результат не важливий. Це взагалі не про нього, а про шлях до нього. І цей шлях не повинен бути кривавим", – пояснив президент. 

Зеленський також заявив, що категорично не хоче втручатись у білоруські вибори: "Я абсолютно не хочу втручатися в білоруські вибори і я цього не буду робити. Україна не буде втручатися. Це їхні внутрішні справи".

Водночас президент порадив виконуючому обов'язки президента Білорусі Олександру Лукашенку провести нові вибори, забезпечити до них доступ всіх кандидатів та не перешкоджати міжнародним спостерігачам. "І вже після цих результатів – питань не залишилося б. І я впевнений в цьому. Якби Лукашенко виграв – значить так, якщо хтось інший – значить хтось інший. І всі б заспокоїлися, без кровопролиття. Це було б чесно і увійшло б в історію", – підсумував президент. 

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"Лукашенко спалив усі мости на Захід. Навіть підпалив міст до Росії – і зараз його швидко ремонтує"

Нагадаємо:

  • 9 серпня після виборів президента Білорусі у країні розпочалися протести. Незгодні із "перемогою" Олександра Лукашенка вийшли на протести та почали страйкувати. 
  • Щоб розганяти мітинги ОМОН застосував силу, повідомлялось також про жорстокі побиття та зниклих безвісти людей. Міліція використовувала гумові кулі, водомети та сльозогінний газ. 
  • Європейський Союз та інші держави вже оголосили, що не визнають результати виборів президента, відповідно до яких Лукашенко набрав 80%, а його опонентка Світлана Тихановська – 10%. 
  • Опозиція сформувала Координаційну раду і вимагає перевиборів.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийБілорусьвибориЛукашенко
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