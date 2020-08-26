Зеленський не бажає Білорусі того, "що було в нас у 2014 році"

Президент Володимир Зеленський не бажає білорусам українського сценарію 2014 року, маючи на увазі кровопролиття через дії влади.

Джерело: президент в інтерв’ю для Euronews

Пряма мова: "Я б не побажав їм тих же подій, що були у нас в 2014 році. Я не хочу, щоб білоруси вмирали, щоб їх вбивали або якогось іншого серйозного кровопролиття, викликаного урядом. Я не хочу цього, і тому я не бажаю білоруському народу такого ж сценарію".

Деталі: Також Зеленський вважає, що владі та білоруському суспільстві не пізно почати діалог для вирішення ситуації. "Результат не важливий. Це взагалі не про нього, а про шлях до нього. І цей шлях не повинен бути кривавим", – пояснив президент.

Зеленський також заявив, що категорично не хоче втручатись у білоруські вибори: "Я абсолютно не хочу втручатися в білоруські вибори і я цього не буду робити. Україна не буде втручатися. Це їхні внутрішні справи".

Водночас президент порадив виконуючому обов'язки президента Білорусі Олександру Лукашенку провести нові вибори, забезпечити до них доступ всіх кандидатів та не перешкоджати міжнародним спостерігачам. "І вже після цих результатів – питань не залишилося б. І я впевнений в цьому. Якби Лукашенко виграв – значить так, якщо хтось інший – значить хтось інший. І всі б заспокоїлися, без кровопролиття. Це було б чесно і увійшло б в історію", – підсумував президент.

Знати більше: "Від визнання до санкцій: як поділився світ у ставленні до "перемоги" Лукашенка"

Жыве Беларусь: перша в світі Telegram-революція

"Лукашенко спалив усі мости на Захід. Навіть підпалив міст до Росії – і зараз його швидко ремонтує"

Нагадаємо: