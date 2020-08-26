Зеленский не желает Беларуси того, "что было у нас в 2014 году"

Президент Владимир Зеленский не желает белорусам украинского сценария 2014 года, имея в виду кровопролития из-за действий властей.

Источник: президент в интервью Euronews

Прямая речь: "Я бы не пожелал им тех же событий, что были у нас в 2014 году. Я не хочу, чтобы белорусы умирали, чтобы их убивали или какого-то другого серьезного кровопролития, вызванного правительством. Я не хочу этого, и поэтому я не желаю белорусскому народу такого же сценария".

Детали: Также Зеленский считает, что властям и белорусскому обществу не поздно начать диалог для разрешения ситуации. "Результат не важен. Это вообще не про него, а про путь к нему. И этот путь не должен быть кровавым", – объяснил президент.

Зеленский также заявил, что категорически не хочет вмешиваться в белорусские выборы: "Я абсолютно не хочу вмешиваться в белорусские выборы и я этого не буду делать. Украина не будет вмешиваться. Это их внутренние дела".

В то же время президент посоветовал исполняющему обязанности президента Беларуси Александру Лукашенко провести новые выборы, обеспечить к ним доступ всех кандидатов и не препятствовать международным наблюдателям.

"И уже после этих результатов – вопросов не осталось бы. И я уверен в этом. Если бы Лукашенко выиграл – значит так, если кто-то другой – значит кто-то другой. И все бы успокоились, без кровопролития. Это было бы честно и вошло бы в историю", – подытожил Зеленский.

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