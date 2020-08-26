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COVID в Україні: за добу 1 670 нових випадків, Одещина – антилідер

Середа, 26 серпня 2020, 09:00

За добу 25 серпня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 1 670 особам, 36 хворих померли, а 584 пацієнтів одужали.

Джерело: дані РНБО

Деталі: В Одеській області у вівторок зареєстрували 186 нових випадків коронавірусної хвороби і 2 летальних.

У Харківській області – 177 нових випадків, 5 летальних.

У Львівській області за добу – 171 випадок, 3 летальних.

В Івано-Франківській області – 167 нових хворих, 4 людини померли.

У Київській області – 96 нових випадків і 1 летальний, а в Києві – 95 нових випадків і 2 летальних.

На Закарпатті – 80 нових випадків COVID-19 і 1 хворий помер.

Загалом за час пандемії в Україні було виявлено 110 085 випадків коронавірусної хвороби. 2 354 хворих померли, а 53 454 людини одужали.

Зараз коронавірус намагаються подолати 54 277 осіб.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що за останню добу госпіталізували 467 хворих на COVID-19.

За минулу добу було здійснено 33 222 тестування, із них 15 800 методом ПЛР і 17 422 методом ІФА.

Із 1670 нових хворих – 77 діти і 91 медичний працівник. А за весь час пандемії коронавірус мали 7 439 дітей і 10 705 медпрацівників.

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Олена Рощенко, УП, доповнено
Теми: коронавірусCovid-2019епідемія


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