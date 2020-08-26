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COVID в Украине: за сутки 1670 новых случаев, Одесская область – антилидер

Среда, 26 августа 2020, 09:00
COVID в Украине: за сутки 1670 новых случаев, Одесская область – антилидер

За сутки 25 августа в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 1670 людям, 36 больных умерли, а 584 пациентов выздоровели.

Источник: данные СНБО

Детали: В Одесской области во вторник зарегистрировали 186 новых случаев коронавирусной болезни и 2 летальных.

В Харьковской области – 177 новых случаев, 5 летальных.

Во Львовской области за сутки – 171 случай, 3 летальных.

В Ивано-Франковской области – 167 новых больных, 4 человека умерли.

В Киевской области – 96 новых случаев и 1 летальный, а в Киеве – 95 новых случаев и 2 летальных.

На Закарпатье – 80 новых случаев COVID-19 и 1 больной умер.

Всего за время пандемии в Украине было выявлено 110 085 случаев коронавирусной болезни. 2 354 больных умерли, а 53 454 человека выздоровели.

Сейчас коронавирус пытаются преодолеть 54 277 человек.

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что за последние сутки госпитализировали 467 больных COVID-19.

За прошедшие сутки было совершено 33 222 тестирования, из них 15 800 методом ПЦР и 17 422 методом ИФА.

Из 1670 новых больных – 77 детей и 91 медицинский работник. А за все время пандемии коронавирус имели 7 439 детей и 10 705 медработников.

Читайте также: COVID-19 бьет рекорды в Украине и мире. Это вторая волна или самое страшное впереди?

Алена Рощенко, УП, дополнено

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Темы: коронавирусCovid-2019эпидемия
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