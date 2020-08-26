Зеленський сподівається, що українці ним пишатимуться

Президент Володимир Зеленський сподівається, що після закінчення терміну перебування на посаді українці пишатимуться ним і він зможе спокійно ходити вулицями України.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю телеканалу Euronews, Офіс президента

Пряма мова: "Я завжди буду залишатися просто людиною. Для мене дуже важливо, щоб після того, як я перестану бути президентом, я міг спокійно ходити вулицями не тільки Києва, а й України. Я вже не кажу, щоб люди пишалися мною, – це найвищий результат".

Деталі: За його словами, впродовж понад року перебування на посаді президента України він завжди вчиняв так, щоб його рідним не було за нього соромно.

Зеленський також розповів, що крім вирішення стратегічних проблем, стикається зі щоденними викликами, на які також треба реагувати. Зокрема, в країні триває війна.

Пряма мова: "Війна на сході – вона не зупиняється, вона не як робочі дні – 5 разів на тиждень. Війна – вона щодня. І щодня є виклики та питання. На них треба знаходити не просто відповіді, а результативні кроки. Тому що від кожного з таких кроків залежить, скільки людей загинуло, скільки людей поранено, скільки людей саме ти, президент України, можеш особисто зберегти будь-якими шляхами: дзвінки, поїздки на фронт".