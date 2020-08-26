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Зеленский надеется, что украинцы будут гордиться им

Среда, 26 августа 2020, 09:59
Зеленский надеется, что украинцы будут гордиться им
фото: Ельдар Сарахман, УП

Президент Владимир Зеленский надеется, что после окончания срока пребывания в должности украинцы будут гордиться им и он сможет спокойно ходить по улицам страны.

Источник: Зеленский в интервью телеканалу Euronews, Офис президента

Прямая речь: "Я всегда буду оставаться просто человеком. Для меня очень важно, чтобы после того, как я перестану быть президентом, я мог спокойно ходить по улицам не только Киева, но и Украины. Я уже не говорю, чтобы люди гордились мной, - это самый высокий результат".

Детали: По его словам, на протяжении более года пребывания на посту президента Украины он всегда делал так, чтобы его родным не было за него стыдно.

Зеленский также рассказал, что помимо решения стратегических проблем, сталкивается с ежедневными вызовами, на которые также надо реагировать. В частности, в стране идет война.

Прямая речь: "Война на востоке - она ​​не останавливается, она не как рабочие дни - 5 раз в неделю. Война - она ​​каждый день. И каждый день есть вызовы и вопросы. На них надо находить не просто ответы, а результативные шаги. Потому что от каждого из таких шагов зависит, сколько людей погибло, сколько человек ранены, сколько людей именно ты, президент Украины, можешь лично сохранить любыми путями: звонки, поездки на фронт".

Украинская правда

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Темы: Зеленскийпрезидент
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