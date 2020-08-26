Зеленський: думаю, Євросоюз справді хоче, щоб Україна була в ЄС

Президент України Володимир Зеленський заявив, що відчуває з боку ЄС прагнення партнерства з Україною та майбутнього членства, хоча не з боку усіх країн.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю Euronews, відповідаючи на запитання, чи не здається йому, що ЄС зберігає певну дистанцію з Україною.

"Я думаю, що Євросоюз справді хоче партнерства з Україною, справді хоче, щоб Україна була в ЄС. Але не всі країни-члени хочуть цього, це правда. Мені здається, вони не впевнені в Україні на всі 100%", - зазначив Володимир Зеленський.

На думку президента, однією з причин може бути і позиція Росії, яка не бажає бачити Україну проєвропейською.

"У них (Європи та Росії - ЄП) є свої справи, свої відносини. Але ми бачимо сьогодні, як Європа діє санкціями, підтримує нас, попри фінансові втрати від антиросійських санкцій. Я їм вдячний за це", - зазначив Зеленський.

На його думку, для багатьох українців дуже важливо бачити чітку позицію Європи щодо України та перспектив членства.

"Я просив багатьох європейських лідерів, щоб вони сказали українському народу, як їм діяти, крок за кроком, щоб стати членом ЄС… Потрібно чітке розуміння, чого ми усі хочемо зараз. Чи хоче нас бачити Європа, чи хочемо ми бути з Європою.

Думаю, ми просто повинні стати країною, яку Європа справді хотіла би бачити у своєму складі. І тоді ні в кого не буде сумнівів, і вирішувати буде Україна", - зазначив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, на відеоконференції лідерів ЄС та лідерів країн Східного партнерства у червні Зеленський заявив, що Україна "вимагає повноправного членства в ЄС".