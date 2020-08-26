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Зеленский: думаю, ЕС действительно хочет, чтобы Украина была в ЕС

Среда, 26 августа 2020, 10:33

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что чувствует со стороны ЕС стремление к партнерству с Украиной и будущему членству, хотя не со стороны всех стран.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Euronews, отвечая на вопрос, не кажется ли ему, что ЕС сохраняет определенную дистанцию ​​с Украиной.

"Я думаю, что Евросоюз действительно хочет партнерства с Украиной, действительно хочет, чтобы Украина была в ЕС. Но не все страны-члены хотят этого, это правда. Мне кажется, они не уверены в Украине на все 100%", - отметил Владимир Зеленский.

По мнению президента, одной из причин может быть и позиция России, которая не желает видеть Украину проевропейской.

"У них (Европы и России. - ЕП) есть свои дела, свои отношения. Но мы видим сегодня, как Европа действует санкциями, поддерживает нас, несмотря на финансовые потери от антироссийских санкций. Я им благодарен за это", - отметил Зеленский.

По его мнению, для многих украинцев очень важно видеть четкую позицию Европы по Украине и перспективы членства.

"Я просил многих европейских лидеров, чтобы они сказали украинскому народу, как им действовать, шаг за шагом, чтобы стать членом ЕС... Нужно четкое понимание, чего мы все хотим сейчас. Хочет нас видеть Европа, хотим ли мы быть с Европой.

Думаю, мы просто должны стать страной, которую Европа действительно хотела бы видеть в своем составе. И тогда ни у кого не будет сомнений, и решать будет Украина", - отметил Владимир Зеленский.

Напомним, на видеоконференции лидеров ЕС и лидеров стран Восточного партнерства в июне Зеленский заявил, что Украина "требует полноправного членства в ЕС".

Темы: ЗеленскийЕСУкраина
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