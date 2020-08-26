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Літо та осінь тупцяють на порозі - прогноз на четвер

Середа, 26 серпня 2020, 11:55
Літо та осінь тупцяють на порозі - прогноз на четвер

У четвер 27 серпня в Україні дощі очікуються в північному регіоні, на решті території – без опадів.

Джерело: синоптик Наталка Діденко у Facebook

Пряма мова: "Літо з осінню, як два джентльмени в дверях. Пропускають один одного, але ніхто толком не заходить і не виходить. Ніби й є ще літня спека, але листочки вже нападали і багато жовтих. Ніби й осінні свіжі градуси дощ приніс, але одразу - сонце і знову одягаєш чорні окуляри і знімаєш кардиганчик. Хай вони сперечаються, хто чемніший, подивимося все ж завтрашню погоду".

Деталі: В Україні 27 серпня дощі пройдуть переважно в північних областях. Трохи зачепить західну частину. На решті території буде сухо.

Температура повітря у західних та північних областях невисока, +20+25 градусів.

На Півдні, Сході та в більшості центральних областей буде дуже тепло, +26+31 градус.

У Києві в четвер очікується дощ і близько +23 градусів.

За словами Діденко, потепління припаде на вихідні.

Українська правда
Теми: погода
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